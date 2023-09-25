أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بشح الإمدادات

أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بشح الإمدادات
التاريخ
9/25/2023 5:17:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
عمان/PNN- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع تركيز المستثمرين على توقعات نقص الإمدادات، بعد أن أصدرت موسكو حظرا مؤقتا على صادرات الوقود وسط استمرار حالة القلق من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ما قد يُضعف الطلب.
ووفقا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.5% إلى 93.75 دولار للبرميل، في حين واصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، إذ تم تداولها عند 90.53 دولار للبرميل بارتفاع 50 سنتا أو 0.6%.
وفي الأسبوع الماضي، حظرت موسكو مؤقتا صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول، من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلي، ما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات، وخاصة زيت التدفئة مع قرب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
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