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أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بشح الإمدادات

9/25/2023 5:17:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان/PNN- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع تركيز المستثمرين على توقعات نقص الإمدادات، بعد أن أصدرت موسكو حظرا مؤقتا على صادرات الوقود وسط استمرار حالة القلق من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ما قد يُضعف الطلب.

ووفقا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.5% إلى 93.75 دولار للبرميل، في حين واصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، إذ تم تداولها عند 90.53 دولار للبرميل بارتفاع 50 سنتا أو 0.6%.

وفي الأسبوع الماضي، حظرت موسكو مؤقتا صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول، من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلي، ما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات، وخاصة زيت التدفئة مع قرب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

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