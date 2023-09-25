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لاعب منتخبنا للتايكواندو عمر الحنتولي يبلغ ربع نهائي الأسياد

9/25/2023 5:17:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) هانغجو/PNN- حقق لاعب منتخبنا للتايكواندو عمر الحنتولي، اليوم الإثنين، نتائج لافتة في دورة الألعاب الآسيوية وبلغ دور الثمانية.

واستهل البطل الحنتولي مشواره بالمنافسات من الدور الـ32 عندما واجه لاعبا من جمهورية لاوس وتغلب عليه بنتيجة 2-0 ضمن منافسات 58 كغم.

وفي دور الـ16، واصل اللاعب الحنتولي أداءه الرائع وتغلب بسهولة على منافسه الإماراتي عبد الله المازمي بنتيجة 2-0 ليتأهل إلى ربع نهائي منافسات التايكوندو 58 كغم رجال، وسيواجه اللاعب الصيني شينغ كاي في ربع النهائي.

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