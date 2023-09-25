لاعب منتخبنا للتايكواندو عمر الحنتولي يبلغ ربع نهائي الأسياد

وفي دور الـ16، واصل اللاعب الحنتولي أداءه الرائع وتغلب بسهولة على منافسه الإماراتي عبد الله المازمي بنتيجة 2-0 ليتأهل إلى ربع نهائي منافسات التايكوندو 58 كغم رجال، وسيواجه اللاعب الصيني شينغ كاي في ربع النهائي.

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