لاعب منتخبنا للتايكواندو عمر الحنتولي يبلغ ربع نهائي الأسياد

لاعب منتخبنا للتايكواندو عمر الحنتولي يبلغ ربع نهائي الأسياد
التاريخ
9/25/2023 5:17:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
هانغجو/PNN- حقق لاعب منتخبنا للتايكواندو عمر الحنتولي، اليوم الإثنين، نتائج لافتة في دورة الألعاب الآسيوية وبلغ دور الثمانية.
واستهل البطل الحنتولي مشواره بالمنافسات من الدور الـ32 عندما واجه لاعبا من جمهورية لاوس وتغلب عليه بنتيجة 2-0 ضمن منافسات 58 كغم.
وفي دور الـ16، واصل اللاعب الحنتولي أداءه الرائع وتغلب بسهولة على منافسه الإماراتي عبد الله المازمي بنتيجة 2-0 ليتأهل إلى ربع نهائي منافسات التايكوندو 58 كغم رجال، وسيواجه اللاعب الصيني شينغ كاي في ربع النهائي.
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