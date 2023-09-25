صحيفة: ماكرون يعود بفرنسا لعهد الملكية بمأدبة عشاء فاخرة مع تشارلز

َوأثارت المأدبة انتقادات واسعة، ووصفها ناشطون "بالعودة إلى عصر المَلكية المطلقة التي ثار عليها الشعب في الماضي".

واستقبل ماكرون في قاعة المرايا بقصر فرساي غرب باريس الأربعاء الماضي، الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا بحضور 160 آخرين من الشخصيات الرفيعة.

وكشفت الصحيفة، أن " قواعد الطهي المحددة نقلت من قصر باكنغهام إلى قصر فرساي، إذ شملت قائمة الأطباق المقدمة في العشاء جراد البحر الأزرق وسرطان البحر مع اللوز الطازج كمقبلات، تليهما دواجن بريس بنكهة الذرة المتبلة بالشمبانيا، ومعكرون الورد، والفطر كان طبقًا رئيسًا".

ووجهت الصحيفة نقدًا لاذعًا لماكرون قائلة: " إن هذه الأحداث تأتي في وقت تحتفل فيه فرنسا بإلغاء الملكية على يد نواب المؤتمر في الـ21 من أيلول 1792".

واعتبرت أنَّ ما فعله ماكرون في عشاء الأربعاء، "يُعد تجاهلًا للجمهورية برمتها".

وأشادت الصحيفة، في الوقت ذاته بالمتظاهرين "الذين أجبروا السلطات على تأجيل زيارة الملك تشارلز التي كانت مقررة خلال فصل الربيع الماضي".

وقالت الصحيفة "لم يكن للنقابيين الحق في الوصول إلى السجادة الحمراء أو جراد البحر أو حتى الإليزيه، حيث رفض إيمانويل ماكرون استقبالهم".

وأشارت إلى أن "الرئيس الفرنسي جعل منذ فترة طويلة من فرساي مكانًا مميزًا لدبلوماسيته مع الأقوياء، حيث تم استقبال فلاديمير بوتين نهاية أيار/مايو2017 لقياس قوة ماكرون مقارنة بسلطة الدكتاتور الروسي".

واعتبرت الصحيفة، أن "العشاء الفاخر رسالة وجهت عمدًا إلى الملايين من معارضي إصلاح معاشات التقاعد، الذين استنكروا إجبارهم على الكدح حتى سن الـ64 دون موافقتهم".

وشن ناشطون هجومًا حادًّا على ماكرون، قائلين إن "استقبال الملك تشارلز الثالث وعائلته في ظروف جيدة أمر حسن، أما تنظيم حفل عشاء بتكلفة مجنونة، فهذا غير مقبول ولا سيّما في ظل أزمة التضخم".

وقال آخرون "بينما يتضوّر الفرنسيون جوعًا، يشتري الملك ماكرون وحاشيته زجاجات من النبيذ بقيمة 2772 يورو لكل زجاجة على حساب دافعي الضرائب لتناول العشاء مع تشارلز الثالث".

وتعيش فرنسا منذ مطلع العام الحالي أزمة اجتماعية وسياسية على خلفية احتجاجات رافضة خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتغيير قانون التقاعد، الذي ينص بنده الرئيس على رفع سن التقاعد إلى 64 سنة عوضًا عن 62 سنة، وهو ما كان معمولًا به من قبل، وكذلك يعاني الكثيرمن الفرنسيين مِن ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وهناك طوابير طويلة للطلاب أمام البنوك الغذائية".

المصدر: صحيفة "لومانيتيه" الفرنسية