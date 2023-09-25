بخطوة مفاجئة .. اصالة تصدم الجمهور بهذا الفعل !

بخطوة مفاجئة .. اصالة تصدم الجمهور بهذا الفعل !
التاريخ
9/25/2023 5:16:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قامت الفنانة أصالة بحذف جميع صورها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بشكل مفاجئ أمس الأحد، وذلك بعد طرح بوستر ألبومها الجديد بعنوان "لحقت نفسي".
ونشرت أصالة بوستر ألبومها الجديد، عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع انستغرام، والبوستر بعنوان لحقت نفسي، وتظهر أصالة عليه بفستان أنيق باللون الأحمر، مما اثار التكهنات أن حملة دعائية للألبوم السبب وراء حذف جميع منشوراتها .
القاهرة 24
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