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بخطوة مفاجئة .. اصالة تصدم الجمهور بهذا الفعل !

9/25/2023 5:16:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قامت الفنانة أصالة بحذف جميع صورها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بشكل مفاجئ أمس الأحد، وذلك بعد طرح بوستر ألبومها الجديد بعنوان "لحقت نفسي".


ونشرت أصالة بوستر ألبومها الجديد، عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع انستغرام، والبوستر بعنوان لحقت نفسي، وتظهر أصالة عليه بفستان أنيق باللون الأحمر، مما اثار التكهنات أن حملة دعائية للألبوم السبب وراء حذف جميع منشوراتها .




القاهرة 24

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