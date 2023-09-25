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إضراب عام في الخليل احتجاجًا على محاولة اغتيال فرّاح

9/25/2023 5:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عم مدينة الخليل في فلسطين، يوم الاثنين، الإضراب العام احتجاجًا على محاولة اغتيال عضو المجلس البلدي عبد الكريم فرّاح، وإصابته بالرصاص وحرق مركبته مساء أمس.


وكانت البلدية دعت إلى الإضراب الشامل في مناحي الحياة بالمدينة، باستثناء موظفي الطوارئ والصحة والبيئة والأمن القائمين على إزالة التعديات.


ودعت البلدية المؤسسات كافة وعائلات وعشائر الخليل لحضور مؤتمر صحفي، وللمشاركة في وقفة جماهيرية عند ميدان ابن رشد الساعة الثانية عشر ظهرًا؛ رفضًا للاعتداء على عضو المجلس البلدي، واستهداف أعضاء المجلس خلال الأيام القليلة الماضية من مجموعة خارجة عن القانون.


وكان عضو المجلس البلدي الأسير المحرر فرّاح أصيب بجراح، مساء أمس، بفعل استهدافه بالرصاص وحرق مركبته من مسلحين.

صفا


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