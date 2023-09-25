شاهد طعنة قاتلة من قرن ثور هائج في مهرجان بإسبانيا

شاهد طعنة قاتلة من قرن ثور هائج في مهرجان بإسبانيا
التاريخ
9/25/2023 5:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توفي رجل متأثرًا بإصابات ألحقها به ثور، أثناء مهرجان للركض أمام الثيران في شرق إسبانيا، حسب ما أعلنته السلطات، يوم الأحد.
وقال المسؤولون : إن الرجل نُقل إلى المستشفى، وكشفت تقارير صحفية أنه تعرض لـ 4 طعنات من قرن الثور، أحدها أثّر على الرئة والكبد، حتى توفي في وقت لاحق.
وأضاف المسؤولون أن الثور ذاته أصاب رجلا آخر في ساقه؛ لكنه في حالة مستقرة بالمستشفى.
مصر اليوم
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