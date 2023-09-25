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شاهد طعنة قاتلة من قرن ثور هائج في مهرجان بإسبانيا

9/25/2023 5:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي رجل متأثرًا بإصابات ألحقها به ثور، أثناء مهرجان للركض أمام الثيران في شرق إسبانيا، حسب ما أعلنته السلطات، يوم الأحد.


وقال المسؤولون : إن الرجل نُقل إلى المستشفى، وكشفت تقارير صحفية أنه تعرض لـ 4 طعنات من قرن الثور، أحدها أثّر على الرئة والكبد، حتى توفي في وقت لاحق.


وأضاف المسؤولون أن الثور ذاته أصاب رجلا آخر في ساقه؛ لكنه في حالة مستقرة بالمستشفى.

مصر اليوم

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