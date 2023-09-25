العراق: قرار من البنك المركزي بشأن الدينار العراقي

العراق: قرار من البنك المركزي بشأن الدينار العراقي
التاريخ
9/25/2023 5:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - يعتزم البنك المركزي العراقي حصر جميع معاملات التجارية الداخلية على الدينار العراقي اعتباراً من العام المقبل.
وبحسب تصريحات لمحافظ البنك، علي العلاق، تهدف هذه الخطوة إلى الحد من التعامل بالدولار خارج القطاع المصرفي في العراق، وتساهم في الحد من تهريبه إلى الخارج كما تستهدف دعم العملة العراقية.
وبموجب القرار سيتوقف البنك عن أعمال تحويل الأموال للتجارة الخارجية، وسيركز بدلاً من ذلك على "الإشراف والمراقبة"، على أن تؤول مهمة التحويلات إلى البنوك العراقية المرخصة.
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