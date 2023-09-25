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العراق: قرار من البنك المركزي بشأن الدينار العراقي

9/25/2023 5:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتزم البنك المركزي العراقي حصر جميع معاملات التجارية الداخلية على الدينار العراقي اعتباراً من العام المقبل.
وبحسب تصريحات لمحافظ البنك، علي العلاق، تهدف هذه الخطوة إلى الحد من التعامل بالدولار خارج القطاع المصرفي في العراق، وتساهم في الحد من تهريبه إلى الخارج كما تستهدف دعم العملة العراقية.

وبموجب القرار سيتوقف البنك عن أعمال تحويل الأموال للتجارة الخارجية، وسيركز بدلاً من ذلك على "الإشراف والمراقبة"، على أن تؤول مهمة التحويلات إلى البنوك العراقية المرخصة.


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