هل ترغب باقتناء ليرات الذهب؟ .. هكذا بلغ سعر بيعها بالأردن اليوم

هل ترغب باقتناء ليرات الذهب؟ .. هكذا بلغ سعر بيعها بالأردن اليوم
التاريخ
9/25/2023 5:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت اسعار ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي بالاردن اليوم الاثنين ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
حيث بلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات عند 319 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات عند ٢٧٩ دينارا.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 39.2 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 37.5 دينارًا للشراء منهم
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