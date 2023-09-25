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هل ترغب باقتناء ليرات الذهب؟ .. هكذا بلغ سعر بيعها بالأردن اليوم

9/25/2023 5:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت اسعار ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي بالاردن اليوم الاثنين ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

حيث بلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات عند 319 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات عند ٢٧٩ دينارا.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 39.2 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 37.5 دينارًا للشراء منهم


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