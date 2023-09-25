مجلس النواب يكرم حافظة القرآن الكريم سندس الصيداوي

مجلس النواب يكرم حافظة القرآن الكريم سندس الصيداوي
التاريخ
9/25/2023 5:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - كرم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس لجنة التعليم والشباب الدكتور طالب الصرايرة باسم المجلس، اليوم الإثنين، حافظة القرآن الكريم سندس الصيداوي، الحاصلة على المركز الأول بمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم التي أقيمت مؤخراً في دبي.
وقال النائب الصرايرة إن هذا الإنجاز يفخر به كل الأردنيون، وهو إنجاز يبعث في النفس البهجة والسرور، مقدماً التهنئة للطالبة سندس الصيداوي ووالدها على رفعها راية الوطن في مسابقة القرآن الكريم.
وحضر التكريم النواب: فواز الزعبي ونواف الخوالدة ومحمد الشطناوي وأحمد القطاونة ومحمد أبو صعيليك.
MENAFN25092023000208011052ID1107134355
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.