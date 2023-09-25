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مجلس النواب يكرم حافظة القرآن الكريم سندس الصيداوي

9/25/2023 5:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كرم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس لجنة التعليم والشباب الدكتور طالب الصرايرة باسم المجلس، اليوم الإثنين، حافظة القرآن الكريم سندس الصيداوي، الحاصلة على المركز الأول بمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم التي أقيمت مؤخراً في دبي.
وقال النائب الصرايرة إن هذا الإنجاز يفخر به كل الأردنيون، وهو إنجاز يبعث في النفس البهجة والسرور، مقدماً التهنئة للطالبة سندس الصيداوي ووالدها على رفعها راية الوطن في مسابقة القرآن الكريم.
وحضر التكريم النواب: فواز الزعبي ونواف الخوالدة ومحمد الشطناوي وأحمد القطاونة ومحمد أبو صعيليك.

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