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هل يمكن الجمع بين عضوية مجلس النواب ومنصب الوزير؟

9/25/2023 5:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المقرر أن يجري رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعديلا وزاريا هو السابع على حكومته التي تشكلت في تشرين الأول 2020 وسط أنباء عن دخول نواب إلى طاقم حكومته بالتعديل المرتقب.
وكان وضع الوزراء استقالاتهم بتصرف الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم الاثنين، برئاسته تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة.
وتساءل الشارع الأردني حول إمكانية دخول النواب إلى الحكومة والكيفية التي ستتم فيها وهل يجوز الجمع بين النيابة أو عضوية مجلس الأعيان والوزارة؟
ونص البند (أ) الوارد في الفقرة رقم (1) من المادة 76 من الدستور الأردني على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو مجلس النواب ومنصب الوزير.
كما نصت المادة 72 من الدستور على أنه يحق للنائب أن يستقيل بمجرد تقديم استقالته الخطية إلى رئيس مجلس النواب، وتصبح هذه الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها، وهو ما يجب على النواب الذين وقع عليهم الاختيار للدخول إلى الحكومة فعله ليصبحوا وزراء دون أن يجمعوا بين عضويتهم النيابية ومنصب الوزير.

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