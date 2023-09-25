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حقق 33 مليون مشاهدة.. فيديو طريف لغوريلاتين تحت المطر في لندن

9/25/2023 5:16:25 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو طريف تظهر فيه غوريلاتان تركضان بسرعة نحو حظيرتهما هربًا من المطر في حديقة حيوان في لندن.


وتحت عنوان "المشاهدون ضحكوا حتى اغرورقت أعينهم بالدموع"، نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، الفيديو الغريب الذي حقق 33 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويُظهر الفيديو تسابق الغوريلاتين بلطف وذكاء بحثًا عن مأوى تحت الأمطار؛ حيث وضعت إحداهما يدها على رأسها وهي تجري نحو مكان مغلق.


ولعل الأمر الأكثر غرابة هو أن الغوريلا الثانية أمسكت بما يشبه "السترة" لتحمي نفسها من مياه الأمطار.


ثم تتبع الكاميرا الغوريلا الأخرى وهي تشق طريقها عبر البوابة بعيدًا عن الأنظار.
وبعد ذلك اختفت كلا الغوريلاتين عبر بوابة في مقدمة السياج، دون أن يعلم المشاهدون بمصيرهما.

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