ارتفاع الدولار و اليوان مقابل الروبل وتراجع اليورو
التاريخ
9/25/2023 5:16:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بواقع 6.25 كوبيك ليصل إلى 96.31 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الاثنين.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية ،ارتفع سعر صرف اليوان مقابل الروبل بواقع 0.7 كوبيك ليصل إلى 13.17 روبل.
وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 24.75 كوبيك ليصل إلى 102.35 روبل.
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