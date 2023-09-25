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سولاف فواخرجي تكشف تفاصيل أعمالها الجديدة

9/25/2023 5:16:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة السورية سولاف فواخرجي تفاصيل أعمالها الجديدة التي تعكف عليها خلال الفترة الحالية، وذلك على هامش حضورها الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب.


وقالت سولاف فواخرجي لموقع "القاهرة24 " : حاليا بطور التفكير في أكثر من مشروع، وبصور فيلم اسمه سلمى مع المخرج جو سعيد فيلم سوري ومتفائلة به، وإن شاء الله يشارك في أكتر من مهرجان، وعلى صعيد الدراما فيه أكتر من فكرة ومشروع بمصر وسوريا، مستنية أخلص الفيلم وبعدين هختار منهم.
كما تمنت سولاف فواخرجي تقديم عمل باللهجة المصرية، مشيرةً إلى أنها لم يحالفها الحظ بالمشاركة في عمل تتحدث خلاله باللهجة المصرية، وذلك لتأجيل تلك المشاريع، مضيفةً: وعند تقديمي هذا العمل أكيد لازم يكون بدراسة دقيقة، حتى يخرج بشكل يليق بهذا الجمهور.


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