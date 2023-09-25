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الإسكان: تسكين عملاء جمعية الأمل بالعبور الجديدة المقنن أوضاعهم غدا

9/25/2023 4:31:29 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة ، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم 14/9/2023، وطبقاً لشرائح المساحات من (209م2 - 267م2 – 500م2) بنطاق جمعية الأمل " سابقاً"، موضحاً أن الموعد المحدد لإجراء القرعة العلنية غدا الثلاثاء الموافق 26/9/2023، بمقر الجهاز.



وأضاف المهندس أحمد علي أنه على العملاء الحضور بداية من الساعة الـ10 صباحاً في التاريخ المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، منوهاً عن أنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة الـ12 ظهراً للبدء في إجراء القرعة العلنية، وأنه سيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.



وفي سياق آخر، قامت الإدارة الصحية بالعبور بالتنسيق مع جهاز مدينة العبور الجديدة لإتاحة فريق طبى بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين للكشف على العملاء المترددين على المركز التكنولوجى يومياً وذلك ضمن مبادرة 100 يوم صحة، وسوف يتم تقديم الخدمة حتى انتهاء المبادرة 30/9/2023، وتهدف الحملة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وذلك استمراراً لجهود الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات لتقديم خدمات طبية وتعليمية واجتماعية لائقة لقاطنى المدينة٠











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