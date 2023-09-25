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نقيب التمريض توجه أعضاء النقابة بضرورة المشاركة الإيجابية فى انتخابات الرئاسة

9/25/2023 4:31:29 AM
(MENAFN- Youm7) نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمري وعضو مجلس الشيوخ، احتفالية للتمريض بمحافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، بالإضافة إلى قيادات من مديرية الصحة وإدارات التمريض بالمحافظة.



يأتى ذلك فى إطار سلسلة التواصل الدائم والبناء بين النقابة العامة للتمريض وفروعها وأعضاء المهنة في مختلف محافظات مصر، حيث بدأت الإحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على شهداء التمريض الذين توفوا أثناء ممارستهم للعمل فى كافة المحافظات.



وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه يبلغ عدد أعضاء هيئة التمريض فى محافظة الدقهلية 23 ألف عضو من إجمالى 300 ألف عضو بالتمريض فى كافة المحافظات، لافته إلى أنه تم تكريم 250 عضو من الكوادر التمريضية المتميزة فى المحافظة.



وتقدمت نقيب التمريض بالشكر والتقدير لـ أميمة صبحي رئيس النقابة الفرعية بالدقهلية علي المجهودات المبذولة من أجل الارتقاء بالتمريض في محافظه الدقهلية.



وتطرقت نقيب التمريض خلال كلمتها إلى دور التمريض البارز على مدار السنوات الماضية والتى شهدت الكثير من الأحداث بدءًا من الثورات وحتى جائحة فيروس كورونا والتى أدت لإنهيار المنظومة الصحية فى عدد من كبير من دول العالم فى حين استطاعت مصر بفضل الأطقم الطبية والتمريضية أن تعبر جائحة كورونا بسلام.



وشددت نقيب التمريض خلال كلمتها فى الاحتفالية، بضرورة النزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأكدت الدكتورة كوثر محمود، على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للفريق الطبي والجيش الابيض، ومنظومة التمريض بشكل خاص، مؤكدة إنها حظيت بدعم غير مسبوق فى كافة المجالات من جانب القيادة السياسية.



وبدوره، أبدى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية سعادته بالمشاركة فى احتفالية التمريض، مشيدًا بدورهم وجهودهم فى خدمة المريض المصرى، حيث وجه تحية إعزاز وتقدير للممرض والممرضة والطبيب على جهودهم المتميزة من أجل حماية صحة المرضى.



وفي نهاية الإحتفالية، أهدى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، درع المحافظة إلى الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، وبدورها أهدت الدكتورة كوثر محمود، درع النقابة إلى المحافظ.



يذكر إنه حضر الإحتفالية الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام تمريض مصر، وعضو مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب حسين خضير، والنائب وحيد فودة، والدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة عبير عبدالغني، وكيل المديرية للطب الوقائي، وجميع قيادات مديرية الصحة بالدقهلية والدكتورة أمينة النمر، عميد كلية تمريض جامعة المنصورة.







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