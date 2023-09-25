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الأسد عن الشراكة مع الصين: التوجه شرقا ضمانة سياسية واقتصادية بالنسبة لسوريا

9/25/2023 4:31:27 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس السورى لبشار الأسد أن سوريا اليوم أكثر تمسكاً بالتوجه شرقاً لأنه الضمانة السياسية والثقافية والاقتصادية بالنسبة لها وهذا مبدأ في السياسة السورية.


وبحسب وكالة الأنباء السورية، أشار الرئيس الأسد خلال لقائه اليوم رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج في العاصمة الصينية بكين إلى أن الصداقة والثقة بين سوريا والصين مبنية على تاريخ متشابه ومبادئ ثابتة، وهذه المبادئ هي ذاتها التي يمكن أن ننطلق منها باتجاه المستقبل.


واعتبر الأسد أن العلاقة بين البلدين يمكن أن تنطلق بقوة أكثر من خلال المبادرات الثلاث التي طرحها الرئيس شي جين بينج لتطوير التعاون في المجال الاقتصادي والثقافي وخلق مشاريع استثمارية مشتركة.


وقدم الرئيس الأسد الشكر للحكومة الصينية على دعمها سوريا في حربها على الإرهـاب، وفي مواجهتها للكارثة التي تسبب بها الزلزال.



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