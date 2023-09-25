الأسد عن الشراكة مع الصين: التوجه شرقا ضمانة سياسية واقتصادية بالنسبة لسوريا

الأسد عن الشراكة مع الصين: التوجه شرقا ضمانة سياسية واقتصادية بالنسبة لسوريا
التاريخ
9/25/2023 4:31:27 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس السورى لبشار الأسد أن سوريا اليوم أكثر تمسكاً بالتوجه شرقاً لأنه الضمانة السياسية والثقافية والاقتصادية بالنسبة لها وهذا مبدأ في السياسة السورية.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أشار الرئيس الأسد خلال لقائه اليوم رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج في العاصمة الصينية بكين إلى أن الصداقة والثقة بين سوريا والصين مبنية على تاريخ متشابه ومبادئ ثابتة، وهذه المبادئ هي ذاتها التي يمكن أن ننطلق منها باتجاه المستقبل.
واعتبر الأسد أن العلاقة بين البلدين يمكن أن تنطلق بقوة أكثر من خلال المبادرات الثلاث التي طرحها الرئيس شي جين بينج لتطوير التعاون في المجال الاقتصادي والثقافي وخلق مشاريع استثمارية مشتركة.
وقدم الرئيس الأسد الشكر للحكومة الصينية على دعمها سوريا في حربها على الإرهـاب، وفي مواجهتها للكارثة التي تسبب بها الزلزال.
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