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رئيس الصومال يبحث مع وزير الدفاع الأمريكى قضايا مكافحة الإرهاب

9/25/2023 4:31:27 AM
(MENAFN- Youm7) بحث الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، مع وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، قضايا مكافحة الإرهاب، وتعزيز الدعم الأمريكى للقوات المسلحة الصومالية.

وأشار الرئيس الصومالي - خلال لقائهما، اليوم الاثنين، فى جيبوتى، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"، إلى "جهود الجيش الصومالى، بالتعاون مع الشعب الصومالي، فيما يتعلق بتحرير المناطق المتبقية في أيدي الإرهاب المتمثل في مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة".

وقال إن "المليشيات تشكل عائقا أمام تنمية المنطقة حيث تهدد المنطقة أمنيا ، وكل ذلك يتطلب تعاونا دوليا من أجل القضاء على المتشددين".

من جانبه، أشاد وزير الدفاع الأمريكي بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الصومالية في الحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى التزام الولايات المتحدة بمساعدة الصومال لضمان الأمن ومكافحة الإرهاب.



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