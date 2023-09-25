انطلاق أعمال المؤتمر الدولى الأول للأمن السيبرانى بالأردن بمشاركة مصر

كما حضر حفل الافتتاح، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي ووزير الاتصال الرقمي والريادة أحمد الهناندة وعدد من سفراء وممثلي السفارات المعتمدة لدى المملكة ولفيف من المسؤولين والخبراء في قطاع الأمن السيبراني، بمشاركة دول عربية وأجنبية، منها مصر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فيما تشارك أكثر من 20 شركة عارضة تشكل قطاعات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

ويناقش المؤتمر حجم السوق العالميّة للأمن السيبرانى وحلول الأمان السحابيّة، والحماية من الفيروسات والبرامج الضارّة، وأدوات الكشف عن التهديدات، والتحليل الأمنيّ، وخدمات إدارة الهويّة والوصول، والحماية من الاحتيال والاختراق، وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة السيبرانيّة.



