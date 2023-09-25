انطلاق أعمال المؤتمر الدولى الأول للأمن السيبرانى بالأردن بمشاركة مصر

انطلاق أعمال المؤتمر الدولى الأول للأمن السيبرانى بالأردن بمشاركة مصر
التاريخ
9/25/2023 4:31:27 AM
(MENAFN- Youm7) انطلقت اليوم الاثنين، فى العاصمة الأردنية عمان، أعمال المؤتمر الدولى الأول للأمن السيبرانى، بحضور ورعاية ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبدالله.
كما حضر حفل الافتتاح، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي ووزير الاتصال الرقمي والريادة أحمد الهناندة وعدد من سفراء وممثلي السفارات المعتمدة لدى المملكة ولفيف من المسؤولين والخبراء في قطاع الأمن السيبراني، بمشاركة دول عربية وأجنبية، منها مصر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فيما تشارك أكثر من 20 شركة عارضة تشكل قطاعات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
ويناقش المؤتمر حجم السوق العالميّة للأمن السيبرانى وحلول الأمان السحابيّة، والحماية من الفيروسات والبرامج الضارّة، وأدوات الكشف عن التهديدات، والتحليل الأمنيّ، وخدمات إدارة الهويّة والوصول، والحماية من الاحتيال والاختراق، وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة السيبرانيّة.
MENAFN25092023000132011024ID1107133824
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.