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استقالة الحكومة الأردنية تمهيدا لتعديل وزارى على حكومة بشر الخصاونة

9/25/2023 4:31:27 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الحكومة الأردنية استقالتها، ووضع الوزراء استقالاتهم بتصرف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم الاثنين برئاسته تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية فى شريط عاجل.


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