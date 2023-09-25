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معهد الصحة الحيوانية والخدمات البيطرية ينفذان قوافل مجانية بالدقهلية وبنى سويف

9/25/2023 4:31:24 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية شاملة فى قرية كفر الدبوسى مركز شربين بالدقهلية، وتم إجراء عمليات جراحية وعلاج وتحصين مجانى لـ2200 رأس من الأغنام و150 رأس من الجاموس والأبقار و420 رأس من الأبقار والجاموس و20 من الخيول والحمير و13 كمن الحيوانات الأليفة "الكلاب"و2300 رأس من الدواجن، بإلاضافة إلى الإرشادات البيطرية التى قام بها فريق الباحثين بالمعهد بحوث الصحة الحيوانية والهيئة تحت عنوان كيف تحمى أسرتك من الأمراض المشتركة.



وفى نفس السياق نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية فرع بنى سويف القافلة البيطرية المجانية الثانية حيث تم علاج 40 حالة بها مشاكل
تناسلية و حالتان استدعتا تدخل جراحة و 70 حالة تم علاجها لمشاكل بالمعدة و 70 حالة تم علاجها بتجريع مغناطيس و49 تم تجريعها بعلاج للديدان وتم رش الحيوانات المصابة بالطفيليات الخارجية بالمبيد المناسب بالاضافة الى تنفيذ أختبار حمل ل 42 حيوان.



ومن جهته قال الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد أن القوافل البيطرية المجانية المتخصصة التى تتم بالتعاون مع حزب مستقبل وطن ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات لزيارة القرى ألأكثر أحتياجاً وفحص وعلاج الحيوانات من الامراض الطفيلية والبكتيرية وحماية الحيوانات من الأمراض الفيروسية والمعدية وكذلك كيفية رعاية الحيوانات والإرشادات للمرأة الفلاحية لحماية الأسرة من الأمراض المشتركة وتطبيق إجراءات الآمان الحيوى فى المنازل خاصة فى تربية الدواجن أهم الأوليات للمعهد وفروعه لدعم المربى الصغير وأخواتنا الأهالى لحماية ثرواتهم الحيوانية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة ونحن مستمرون فى هذا السياق بتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة لتحقيق التواصل والتلاحم معهم
كما أشار بأنه سيتم زيارات لقرى حياة كريمة فى جميع محافظات مصر من معامل المعهد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية والجهات المختصة ذات الصلة.







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