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وزارة العمل: حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بالمشروعات القومية الكبرى بسوهاج

9/25/2023 4:31:24 AM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة سوهاج نظمت حملة تفتيشية من إدارات السلامة والصحة المهنية، والعمالة غير المنتظمة، وتفتيش العمل لزيارة مشروع إنشاء محور المراغة / ساقلته المركزي، بطول 1027 متر علي النيل، والذى يهدف الي ربط الخط الزراعي الشرقي مع خط الزراعي الغربي باستخدام أحدث الأساليب والمقرر الانتهاء منه في فبراير 2024 ، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع 60%، وذلك لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة العاملة فى المشروع وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم القانون ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة باستمرار جهود المديريات بالمحافظات فى عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في كافة المشروعات وضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والعمل على الوقاية من حدوث اى مخاطر من شانها المساس بحماية للعمال وسلامتهم، وتوفير مناخ عمل آمن.
واوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج ، أن الحملة تضمنت تعريف العمال ومديرى المشروع بكافة مستحقاتهم وضمان استفادتهم من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية الواردة في اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 ، كما تم حصر العمالة الغير منتظمة المتواجدة بالمشروع، ووعد مدير المشروع بإحضار صور شخصية للعمال و بطاقات الرقم القومي لهم حتي يتسني للمديرية تسجيلهم بقاعدة البيانات لديها ، وشارك في الحملة ابوبكر خليفة مدير مكتب عمل ساقلته ، ومايكل جمال مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالكوثر، وعاصم ابوالحمد المفتش ادارة العمالة غير المنتظمة.


مشروع إنشاء محور المراغة ساقلته المركزي (1)

مشروع إنشاء محور المراغة ساقلته المركزي (2)



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