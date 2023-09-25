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محافظة الجيزة: انتهاء 97% من مشروع الصرف الصحى بنزلة الأشطر بأبو النمرس

9/25/2023 4:31:24 AM
(MENAFN- Youm7) أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي اهتماما بالغا بدراسة وفحص الشكاوى المقدمة من المواطنين والواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للعمل على حلها، مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ويحقق رضاء المواطن، منبها على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني للعمل على فتح قنوات اتصال مباشر مع المواطنين والاستماع إلى مقترحاتهم ووضعها في الاعتبار وبحث الشكاوى التي تواجههم والعمل علي حلها.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال متابعته اليومية لشكاوى المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتابع اللواء أحمد راشد الشكاوي التي تلقتها الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، والتي ضمت قيام أحد المواطنين المقيم بمنطقة مناشي البلد بمنشأة القناطر ببناء عدد أربع محلات مخالفة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعلى الفور قام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة الأعمال المخالفة حتي سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف لعدم السماح بتكرار المخالفة مجددا.



واستجابت محافظة الجيزة لشكوى أحد المواطنين المقيم بشارع أدهم فتحي متفرع من شارع الملكة لتضررهم من وجود محل ومخزن يقوم بتشوين مخلفات القمامة ومخلفات الكراتين والبلاستيك بهدف فرزها وإعادة تدويرها مما يعرض حياة المواطنين للخطر لعدم توافر عناصر الحماية المدنية.



وعلى الفور قام حي بولاق الدكرور برفع كافة المخلفات الموجودة بالموقع محل الشكوي وغلقه مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكه لعدم تكرار المخالفة حرصا على أمن وسلامة قاطني العقار.



وبفحص الشكوي المقدمة من أهالي سكان منطقة كازروني بنزلة الأشطر بمركز ومدينة أبو النمرس لتضررهم من نقص الخدمات مثل خطوط المياه والصرف الصحي وشبكة تليفونات أرضية تبين أنه جارٍ العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية نزلة الأشطر بنسب تنفيذ وصلت إلى 97%، إلى أنه تبين أن أرض الكازروني محل الشكوى خارح الحيز العمراني وسيتم توصيل لها خدمات المياه والصرف الصحي فور اعتمادها وأدراجها داخل الحيز العمراني واستكمال تنفيذ المشروع.



وتلقت محافظة الجيزة شكوى سكان شارع مسجد السلام لوجود مخلفات قمامة حول غرفه الكهرباء الموجود أمام مدخل الشارع مما يعرقل الحركة المرورية
وعلي الفور قام الحي برفع مخلفات القامة إلى جانب قيام شركة الكهرباء برفع غرفه الكهرباء لعدم اعاقة المرورية.



واستجابت المحافظة شكوى سكان شارع القومية العربية بجوار محطة المترو التي تلقتها الصفحة الرسمية بوجود مخلفات قمامة وبلاعة صرف مكشوفة، حيث كلف محافظ الجيزة الأجهزة المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتابعة المستمرة وعدم السماح بتكرار الشكوي، وعلي الفور قامت الأجهزة التنفيذية المختصة برفع مخلفات القمامة الموجودة بالمكان محل الشكوي مع تركيب غطاء لبلاعة الصرف المكشوفة حفاظا على سلامة المواطنين.



كما تم الاستجابة للشكوى المقدمة من سكان شارع الشهيد أحمد عبد العزيز من شارع الوفاء والأمل بحي الهرم من وجود كشاف إنارة لأحد أعمدة الإنارة بالشارع قايل للسقوط، علي الفور تم توجيه حي الهرم بفحص الشكوى والذي قام برفع الكشاف وتركيب آخر بدلا منه حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.







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