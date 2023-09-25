الصحة تكشف 8 فوائد هامة للعلاج الطبيعى.. اعرف التفاصيل

الصحة تكشف 8 فوائد هامة للعلاج الطبيعى.. اعرف التفاصيل
التاريخ
9/25/2023 4:31:24 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد العلاج الطبيعي، والتى تتضمن :
1- تخفيف الآلام والسيطرة عليها دون استخدام المسكنات 2- تحسين مجال الحركة والقدرة الحركية 3- تأهيل مرضى الجلطات الدماغية والمساعدة في التعافي بعد الإصابة بسكتة دماغية أو شلل 4- إعادة تأهيل بعد الإصابات الرياضية والحد من أخطار الإصابات الناتجة عن الرياضة 5- جزء أساسي في علاج أمـــــــــراض الشيخوخة والتحكم في المشاكل المرتبطة بكبار السن وأمراض القلب وتحسين الدورة الدموية وتعزيز عمل القلب والأوعية الدموية والرئة 6- أهم وسيلة علاج لحالات خشونة المفاصل 7- أكثر الطرق العلاجية أمانا وليس له أضرار وبديل عن العمليات الجراحية في بعض الأحيان. 8- التقليل من الاعتماد على الأدوية
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