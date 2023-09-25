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الصحة تكشف 8 فوائد هامة للعلاج الطبيعى.. اعرف التفاصيل

9/25/2023 4:31:24 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد العلاج الطبيعي، والتى تتضمن :
1- تخفيف الآلام والسيطرة عليها دون استخدام المسكنات 2- تحسين مجال الحركة والقدرة الحركية 3- تأهيل مرضى الجلطات الدماغية والمساعدة في التعافي بعد الإصابة بسكتة دماغية أو شلل 4- إعادة تأهيل بعد الإصابات الرياضية والحد من أخطار الإصابات الناتجة عن الرياضة 5- جزء أساسي في علاج أمـــــــــراض الشيخوخة والتحكم في المشاكل المرتبطة بكبار السن وأمراض القلب وتحسين الدورة الدموية وتعزيز عمل القلب والأوعية الدموية والرئة 6- أهم وسيلة علاج لحالات خشونة المفاصل 7- أكثر الطرق العلاجية أمانا وليس له أضرار وبديل عن العمليات الجراحية في بعض الأحيان. 8- التقليل من الاعتماد على الأدوية



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