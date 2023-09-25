Monday, 25 September 2023 01:19 GMT

وزير التعليم: تنفيذ حقيبة تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين

9/25/2023 4:31:24 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل الدكتور رضا حجازي،
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء موسسة "فاهم" للدعم النفسي؛ لبحث آليات تعزيز أطر التعاون بين الوزارة والمؤسسة في تنفيذ حقيبة تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهدف دعم "التربية الإيجابية" للطلاب.



وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مثمنًا دور مؤسسة «فاهم» في نشر الوعي بالصحة النفسية، وتدريب 1100 أخصائي نفسي واجتماعي بالمدارس بالتعاون مع الوزارة ومؤسسة "التعليم أولا"، مؤكداً أن الوزارة تستهدف إعداد حقيبة تدريبية لتدريب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بالإضافة إلي مديري المدارس للمرحلة الابتدائية.



وأشار الوزير إلى أنه سيتم البناء على التعاون الوثيق بين الوزارة والمؤسسة في تطوير حقيبة تدريبية بما يناسب احتياجات الطفل في المرحلة الابتدائية، مؤكدا على أهمية قياس أثر الحقائب التدريبية التي تم تنفيذها والبناء عليها.



ومن جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والبناء على هذا التعاون في توسيع نطاق تدريب الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين ليضم أيضا مديري مدارس المرحلة الابتدائية، مشيرة إلى أن شخصية الطفل تتشكل خلال هذه المرحلة الهامة من عمره.



وخلال الاجتماع، تم مناقشة الحقيبة التدريبية التي تستهدف الإخصائي الاجتماعي والإخصائي النفسي ومدير المدرسة في المرحلة الابتدائية والذي يعد أحد مخرجاتها، وكيفية التعامل مع الطلاب ومع الأسرة، وإكساب الأخصائيين النفسيين والإجتماعيين ومديري المدارس معارف ومهارات التربية الإيجابية؛ بما يمكنهم من ممارسة عملهم بكفاءة وفاعلية.



كما تم الاتفاق على إطلاق فعاليات مكثفة خلال اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق 10 أكتوبر المقبل بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، بهدف نشر التوعية بالصحة النفسية، وتوحيد المفاهيم، وانتقاء الطلاب للكلمات والألفاظ التى تعبر عن مشاعرهم وأحاسيسهم بشكل صحيح، مما يساهم فى حماية الطلاب من التشوه المعرفى والشعور بتمييز الأخوات عنه.



جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر على المدير التنفيذي لمؤسسة فاهم للدعم النفسي، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، وفاطمة الزهراء مدير عام مدارس الرسمية لغات، والدكتورة فاطمة رضا مدير عام تنمية علم النفس، والدكتورة إيمان حسنی مدير عام التربية الاجتماعية.











MENAFN25092023000132011024ID1107133818

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث