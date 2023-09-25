أوكرانيا: البنية التحتية لميناء أوديسا تعرضت لأضرار جسيمة بسبب القصف الروسى

وكانت قد أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن 20 ألف جندى أوكرانى أكملوا تدريبهم فى بريطانيا.



وأضافت هيئة الأركان فى بيان "تلقى كل مجند أوكرانى جميع التدريبات اللازمة والضرورية التى تخص الذخيرة والتدريب الجسدي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.