أوكرانيا: البنية التحتية لميناء أوديسا تعرضت لأضرار جسيمة بسبب القصف الروسى

أوكرانيا: البنية التحتية لميناء أوديسا تعرضت لأضرار جسيمة بسبب القصف الروسى
التاريخ
9/25/2023 4:31:21 AM
(MENAFN- Youm7) قالت هيئة الأركان الأوكرانية، إن البنية التحتية لميناء أوديسا تعرضت لأضرار جسيمة بسبب القصف الروسي، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.
وكانت قد أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن 20 ألف جندى أوكرانى أكملوا تدريبهم فى بريطانيا.
وأضافت هيئة الأركان فى بيان "تلقى كل مجند أوكرانى جميع التدريبات اللازمة والضرورية التى تخص الذخيرة والتدريب الجسدي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.
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