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أوكرانيا: البنية التحتية لميناء أوديسا تعرضت لأضرار جسيمة بسبب القصف الروسى

9/25/2023 4:31:21 AM
(MENAFN- Youm7) قالت هيئة الأركان الأوكرانية، إن البنية التحتية لميناء أوديسا تعرضت لأضرار جسيمة بسبب القصف الروسي، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكانت قد أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن 20 ألف جندى أوكرانى أكملوا تدريبهم فى بريطانيا.

وأضافت هيئة الأركان فى بيان "تلقى كل مجند أوكرانى جميع التدريبات اللازمة والضرورية التى تخص الذخيرة والتدريب الجسدي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.


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