Monday, 25 September 2023 01:19 GMT

رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2025

9/25/2023 4:31:21 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس أنه يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2025.

وقال موراليس ـ حسبما أفادت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الاثنين، إنه قرر قبول مطالب الناشطين والكثير من المواطنين ليكون مرشحا لرئاسة بوليفيا.

وشغل موراليس منصب رئيس بوليفيا طوال الفترة الممتدة من 2006 وحتى 2019، ثم تنحى عن منصبه بعد أسابيع من الاحتجاجات ضده.

يذكر أن رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس، اتهم الولايات المتحدة بتدبير الانقلابات في أمريكا اللاتينية، منها: في البرازيل والبيرو والأرجنتين، معتبرًا أن واشنطن بدأت "تفقد هيمنتها" في المنطقة.

وقال موراليس في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "السياسات الأمريكية تفشل، وعندما تتدهور الإمبراطورية تلجأ إلى العنف، وعندما تفقد الهيمنة تلجأ إلى السلاح والرصاص".

واتهم موراليس الولايات المتحدة بأنها تقف وراء "الانقلاب القضائي ضد (نائبة الرئيس الأرجنتيني) كريستينا كيرشنر،
ولاحقًا الانقلاب من قبل الكونغرس في بيرو، ومحاولة الانقلاب في البرازيل بأسلوب دونالد ترامب".

يذكر أن إيفو موراليس تنحى عن منصبه تحت ضغط العسكريين، في نوفمبر عام 2019، على خلفية الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية.


MENAFN25092023000132011024ID1107133815

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث