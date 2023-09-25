رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2025

وقال موراليس ـ حسبما أفادت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الاثنين، إنه قرر قبول مطالب الناشطين والكثير من المواطنين ليكون مرشحا لرئاسة بوليفيا.

وشغل موراليس منصب رئيس بوليفيا طوال الفترة الممتدة من 2006 وحتى 2019، ثم تنحى عن منصبه بعد أسابيع من الاحتجاجات ضده.

يذكر أن رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس، اتهم الولايات المتحدة بتدبير الانقلابات في أمريكا اللاتينية، منها: في البرازيل والبيرو والأرجنتين، معتبرًا أن واشنطن بدأت "تفقد هيمنتها" في المنطقة.

وقال موراليس في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "السياسات الأمريكية تفشل، وعندما تتدهور الإمبراطورية تلجأ إلى العنف، وعندما تفقد الهيمنة تلجأ إلى السلاح والرصاص".

واتهم موراليس الولايات المتحدة بأنها تقف وراء "الانقلاب القضائي ضد (نائبة الرئيس الأرجنتيني) كريستينا كيرشنر،

ولاحقًا الانقلاب من قبل الكونغرس في بيرو، ومحاولة الانقلاب في البرازيل بأسلوب دونالد ترامب".

يذكر أن إيفو موراليس تنحى عن منصبه تحت ضغط العسكريين، في نوفمبر عام 2019، على خلفية الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية.