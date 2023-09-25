زيلينسكى: أوكرانيا قدمت للأمم المتحدة رؤية لإصلاح مجلس الأمن

جاء ذلك فى خطاب بالفيديو أدلى به زيلينسكي، إلى شعبه ليلة أمس، ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية صباح اليوم الاثنين، قال فيه: إن "أوكرانيا قدمت هذا العام للأمم المتحدة رؤية لإصلاح المؤسسة الرئيسية للأمم المتحدة وهى مجلس الأمن".

وأوضح زيلينسكى "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير قادر الآن بشكل عام على وقف العدوان الروسي على أوكرانيا واستعادة السلام بشكل حقيقى، بسبب نظام الفيتو الذي عفا عليه الزمن، حيث لا يوجد حد لإساءة استخدام هذا الحق من قبل القوة المعتدية".

وأفادت الوكالة بأن زيلينسكي أصر، في المناقشة العامة للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على إجراء تغييرات في المنظمة.

من جانب أخر أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس لـ 276 ألفا و270 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022 .

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أنه "خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و667 دبابة و8 آلاف و927 من المركبات المدرعة و6 آلاف و260 من النظم المدفعية و791 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و533 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و746 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 921 من المعدات الخاصة و4 آلاف و895 طائرة مسيرة وإسقاط 1518 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

وفي سياق متصل، ذكرت قيادة العمليات العسكرية في جنوب أوكرانيا أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 19 طائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد و11 صاروخ كروز من طراز كاليبر أطلقتها روسيا.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان القيادة "في الليل، أطلق الروس 19 طائرة بدون طيار هجومية من نوع شاهد-136/131 وصاروخين أسرع من الصوت من طراز أونيكس على أوديسا، كما أطلقوا 11 صاروخا من طراز كاليبر على مناطق مختلفة".

وتابع البيان أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 19 شاهداً و11 كاليبر حيث تم اعتراض صاروخ واحد فوق منطقة ميكولايف وآخر في منطقة كيروفوهراد، بينما تم إسقاط الباقي فوق منطقة أوديسا.

وأوضح البيان أن البنية التحتية للميناء أصيبت في الهجوم، مشيرا إلى أن "الميناء البحري في أوديسا تعرض لأضرار جسيمة، واندلع حريق في مبنى فندق الميناء البحري الذي خرج عن الخدمة منذ عدة سنوات، وأخمد رجال الإطفاء الحريق على الفور".

وأفاد البيان، بأن صواريخ أونيكس دمرت مخازن الحبوب الأوكرانية، ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، كما ألحق حطام الأسلحة أضرارا بمستودعات شركة محلية ومنزل في ضواحي أوديسا ولم يتم تسجيل أي إصابات أيضًا.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الإثنين أن القوات الروسية تفشل في استعادة مواقعها بمنطقة كليشتشييفكا بإقليم دونيتسك دون نجاح.

ونقلت "يوكرينفورم" عن بيان الهيئة إن قوات الدفاع تواصل عملياتها الدفاعية في شرق وجنوب أوكرانيا، وفي الوقت نفسه تقوم بعمليات هجومية في اتجاه ميليتوبول وجهود هجومية تجاه باخموت.

وأشار البيان، إلى أن أكثر من 32 اشتباكا قتاليا وقعت اليوم الماضي، وشن الروس 56 غارة جوية، فضلا عن 85 ضربة باستخدام قاذفات صواريخ متعددة، على مواقع القوات الأوكرانية والأعيان المدنية، ما تسبب في مقتل وجرح مدنيين وتعرضت المباني السكنية الخاصة وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية للتدمير والأضرار، كما تعرضت أكثر من 70 مستوطنة في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون لقصف مدفعي.



