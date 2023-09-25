أنس عبد المطلب ضمن أفضل 5 مواهب فى معسكر الاتحاد الدولى للسلة

أنس عبد المطلب ضمن أفضل 5 مواهب فى معسكر الاتحاد الدولى للسلة
التاريخ
9/25/2023 4:31:18 AM
(MENAFN- Youm7) وقع اختيار الاتحاد الدولى للسل على 5 لاعبين فى معسكر الاتحاد الدولى "FIBA"، الذى يضم 55 موهبة شابة فى المعسكر الذى أقيم بمالى فى الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجارى، ومن بين اللاعبين الذين تم اختيارهم أنس محمد عبد المطلب لاعب منتخب الناشئين، بجانب لاعبين من مدغشقر والمغرب وغينيا والكونغو.
وأقام الاتحاد الدولى للسلة معسكراً للمواهب الشابة على مستوى 30 دولة، بمشاركة 55 لاعباً من المتأهلين إلى كأس العالم مع منتخبات الناشئين، وفى نهاية المعسكر تم اختيار 5 لاعبين من بينهم المصرى أنس محمد عبد المطلب.
من جهته أكد محمد عبد المطلب نائب رئيس رابطة
NBA AFRICA
ورئيس المكتب فى مصر، أن اختيار لاعبين مصريين للمعسكر من البداية أمر مشرف، واختيار أحدهم ضمن أفضل خماسى عالميا يٌعد حافزا كبيرا ودعما وتشجيعا للاعبين لبذل جهد أكثر خلال الفترة المقبلة.
أفضل 5 لاعبين
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