أنس عبد المطلب ضمن أفضل 5 مواهب فى معسكر الاتحاد الدولى للسلة

وأقام الاتحاد الدولى للسلة معسكراً للمواهب الشابة على مستوى 30 دولة، بمشاركة 55 لاعباً من المتأهلين إلى كأس العالم مع منتخبات الناشئين، وفى نهاية المعسكر تم اختيار 5 لاعبين من بينهم المصرى أنس محمد عبد المطلب.

من جهته أكد محمد عبد المطلب نائب رئيس رابطة

NBA AFRICA

ورئيس المكتب فى مصر، أن اختيار لاعبين مصريين للمعسكر من البداية أمر مشرف، واختيار أحدهم ضمن أفضل خماسى عالميا يٌعد حافزا كبيرا ودعما وتشجيعا للاعبين لبذل جهد أكثر خلال الفترة المقبلة.

أفضل 5 لاعبين

