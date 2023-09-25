أوسوريو يُعيد سيف الجزيرى لقيادة هجوم الزمالك أمام المقاولون العرب

ويعود سيف الدين الجزيرى لقيادة هجوم الزمالك فى مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي فى الأسبوع الثاني من عمر الدوري المصري الجديد 2023 – 2024.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك فى مواجهة ذئاب الجبل، عدة تعديلات عن التشكيل الذى خاض به مواجهة بيراميدز، والتى أنتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما.

وحدد أوسوريو برنامجا خاصا لتجهيز

سيف الجزيرى

حتى يصل لأعلى معدل فنى، ولياقة بدنية قبل الدفع به فى التشكيل الأساسى للفريق.

وكان مصدر بالزمالك كشف سبب استبعاد سيف الجزيرى عن قائمة الفريق الأبيض فى مواجهة بيراميدز، وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن استبعاد سيف الجزيري من مواجهة بيراميدز يرجع لأسباب فنية خاصة بالكولومبى أوسوريو.