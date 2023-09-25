أوسوريو يُعيد سيف الجزيرى لقيادة هجوم الزمالك أمام المقاولون العرب

أوسوريو يُعيد سيف الجزيرى لقيادة هجوم الزمالك أمام المقاولون العرب
التاريخ
9/25/2023 4:31:17 AM
(MENAFN- Youm7) استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على إعادة التونسى سيف الدين الجزيرى لقيادة هجوم الفارس الأبيض، بعدما كان خارج قائمة مواجهة بيراميدز فى الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى.
ويعود سيف الدين الجزيرى لقيادة هجوم الزمالك فى مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي فى الأسبوع الثاني من عمر الدوري المصري الجديد 2023 – 2024.
ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك فى مواجهة ذئاب الجبل، عدة تعديلات عن التشكيل الذى خاض به مواجهة بيراميدز، والتى أنتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما.
وحدد أوسوريو برنامجا خاصا لتجهيز
سيف الجزيرى
حتى يصل لأعلى معدل فنى، ولياقة بدنية قبل الدفع به فى التشكيل الأساسى للفريق.
وكان مصدر بالزمالك كشف سبب استبعاد سيف الجزيرى عن قائمة الفريق الأبيض فى مواجهة بيراميدز، وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن استبعاد سيف الجزيري من مواجهة بيراميدز يرجع لأسباب فنية خاصة بالكولومبى أوسوريو.
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