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منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتى زامبيا والجزائر

9/25/2023 4:31:17 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم 11لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه في الفترة من 9 إلى 17، و يتخلله مباراتين وديتين أمام
زامبيا ثم الجزائر
يومي 12 و 16 أكتوبر ، واللاعبون هم :



محمد صلاح

محمد النني

محمود حسن تريزيجية

طارق حامد

احمد حسن كوكا

مصطفي محمد

عمر مرموش

حمدي فتحي

محمد شريف.

سام مرسي

احمد حمدي.







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