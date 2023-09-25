منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتى زامبيا والجزائر

منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتى زامبيا والجزائر
التاريخ
9/25/2023 4:31:17 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم 11لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه في الفترة من 9 إلى 17، و يتخلله مباراتين وديتين أمام
زامبيا ثم الجزائر
يومي 12 و 16 أكتوبر ، واللاعبون هم :
محمد صلاح
محمد النني
محمود حسن تريزيجية
طارق حامد
احمد حسن كوكا
مصطفي محمد
عمر مرموش
حمدي فتحي
محمد شريف.
سام مرسي
احمد حمدي.
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