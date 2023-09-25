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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

9/25/2023 4:31:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 9 (كونا) -- الخامس والعشرون من سبتمبر -----

1990 - مجلس الأمن الدولي يتخذ القرار رقم (670) على مستوى وزراء الخارجية لفرض حصار وحظر جوي صارم على العراق والكويت ويمنع كل الرحلات الجوية لنقل الركاب والبضائع.
2005 - جمعية المهندسين الكويتية تنضم إلى عضوية الاتحاد الدولي لإدارة المشاريع لتكون بذلك أول جمعية مهندسين خليجية تحوز هذه العضوية وذلك في المؤتمر الـ 18 للاتحاد الذي عقد في باريس.
2012 - وزارة المواصلات تصدر قرارا يلزم مزودي ومقدمي خدمة الإنترنت بالحد الأقصى لقيمة اشتراكات الإنترنت المنزلي سلكيا على ألا تتجاوز 48 دينارا للوحدة الواحدة (ميغا بايت).
2012 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع مصر بقيمة 17 مليون دينار كويتي (حوالي 60 مليون دولار) لتمويل مشروع توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعي في محافظتي القاهرة والجيزة (المرحلة الثانية).
2014 - الكويت تسجل أولى مشاركاتها النسائية في دورة الألعاب الآسيوية الـ 17 (آسياد) بعد خوض لاعبات منتخب الترايثلون منافسات مسابقة اللعبة.
2018 - الروائي إسماعيل فهد إسماعيل ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 78 عاما ويعد الراحل رائدا ومؤسسا لفن الرواية حيث امتهن الكتابة الإذاعية والتلفزيونية وتفرغ للكتابة الأدبية والدراسات النقدية وأصبح عضوا في اتحاد الكتاب العرب وعضوا في رابطة الأدباء في الكويت.
2022 - طلبة جامعة الكويت ومرحلتي رياض الأطفال والابتدائية يبدأون العام الدراسي 2022/2023 بدوام كامل دون الاشتراطات الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل عامين.
2022 - المحكمة الدستورية ترفض الدعاوى المحالة من (الاستئناف) بشأن مدى دستورية قانون (حرمان المسيء) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. (النهاية)

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