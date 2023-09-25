حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
التاريخ
9/25/2023 4:31:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 9 (كونا) -- الخامس والعشرون من سبتمبر -----
1990 - مجلس الأمن الدولي يتخذ القرار رقم (670) على مستوى وزراء الخارجية لفرض حصار وحظر جوي صارم على العراق والكويت ويمنع كل الرحلات الجوية لنقل الركاب والبضائع.
2005 - جمعية المهندسين الكويتية تنضم إلى عضوية الاتحاد الدولي لإدارة المشاريع لتكون بذلك أول جمعية مهندسين خليجية تحوز هذه العضوية وذلك في المؤتمر الـ 18 للاتحاد الذي عقد في باريس.
2012 - وزارة المواصلات تصدر قرارا يلزم مزودي ومقدمي خدمة الإنترنت بالحد الأقصى لقيمة اشتراكات الإنترنت المنزلي سلكيا على ألا تتجاوز 48 دينارا للوحدة الواحدة (ميغا بايت).
2012 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع مصر بقيمة 17 مليون دينار كويتي (حوالي 60 مليون دولار) لتمويل مشروع توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعي في محافظتي القاهرة والجيزة (المرحلة الثانية).
2014 - الكويت تسجل أولى مشاركاتها النسائية في دورة الألعاب الآسيوية الـ 17 (آسياد) بعد خوض لاعبات منتخب الترايثلون منافسات مسابقة اللعبة.
2018 - الروائي إسماعيل فهد إسماعيل ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 78 عاما ويعد الراحل رائدا ومؤسسا لفن الرواية حيث امتهن الكتابة الإذاعية والتلفزيونية وتفرغ للكتابة الأدبية والدراسات النقدية وأصبح عضوا في اتحاد الكتاب العرب وعضوا في رابطة الأدباء في الكويت.
2022 - طلبة جامعة الكويت ومرحلتي رياض الأطفال والابتدائية يبدأون العام الدراسي 2022/2023 بدوام كامل دون الاشتراطات الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل عامين.
2022 - المحكمة الدستورية ترفض الدعاوى المحالة من (الاستئناف) بشأن مدى دستورية قانون (حرمان المسيء) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. (النهاية)
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