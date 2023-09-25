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قطر تدين بشدة تمزيق نسخ من المصحف الشريف في هولندا

9/25/2023 4:31:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 25 - 9 (كونا) -- دانت دولة قطر اليوم الاثنين بشدة تمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام سفارات عدد من الدول في مدينة لاهاي الهولندية معتبرة أن "الواقعة الشنيعة عمل تحريضي مدبر يتعمد إثارة الرأي العام وتأجيج مشاعر المسلمين".
وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان من أن السماح بالتعدي على المصحف الشريف بذريعة حرية التعبير "يؤجج الكراهية والعنف ويهدد قيم التعايش السلمي" مشددة على رفض قطر التام كل أشكال خطاب الكراهية المبني على المعتقد أو العرق أو الدين.
كما حذرت من أن حملات الكراهية ضد الإسلام وخطاب (الإسلاموفوبيا) شهدا تصعيدا خطيرا ينذر باستمرار الدعوات الممنهجة لتكرار استهداف المسلمين في العالم.
وجددت التأكيد على دعم قطر الكامل لقيم التسامح وحرصها على إرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين عن طريق الحوار والتفاهم.
ونددت دول ومنظمات عربية وإسلامية بشدة قيام جماعة متطرفة أمس الأحد بجريمة تمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في مدينة لاهاي الهولندية.(النهاية) س س س / م ج ب

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