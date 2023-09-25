قطر تدين بشدة تمزيق نسخ من المصحف الشريف في هولندا
التاريخ
9/25/2023 4:31:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 25 - 9 (كونا) -- دانت دولة قطر اليوم الاثنين بشدة تمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام سفارات عدد من الدول في مدينة لاهاي الهولندية معتبرة أن "الواقعة الشنيعة عمل تحريضي مدبر يتعمد إثارة الرأي العام وتأجيج مشاعر المسلمين".
وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان من أن السماح بالتعدي على المصحف الشريف بذريعة حرية التعبير "يؤجج الكراهية والعنف ويهدد قيم التعايش السلمي" مشددة على رفض قطر التام كل أشكال خطاب الكراهية المبني على المعتقد أو العرق أو الدين.
كما حذرت من أن حملات الكراهية ضد الإسلام وخطاب (الإسلاموفوبيا) شهدا تصعيدا خطيرا ينذر باستمرار الدعوات الممنهجة لتكرار استهداف المسلمين في العالم.
وجددت التأكيد على دعم قطر الكامل لقيم التسامح وحرصها على إرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين عن طريق الحوار والتفاهم.
ونددت دول ومنظمات عربية وإسلامية بشدة قيام جماعة متطرفة أمس الأحد بجريمة تمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في مدينة لاهاي الهولندية.(النهاية) س س س / م ج ب
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