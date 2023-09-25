منتخب يد الكويت يفوز على تايلاند (49-19) في مستهل مشواره بدورة الألعاب الآسيوية

منتخب يد الكويت يفوز على تايلاند (49-19) في مستهل مشواره بدورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
9/25/2023 4:31:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 9 (كونا) -- حقق منتخب الكويت لكرة اليد فوزا عريضا اليوم الاثنين على نظيره التايلاندي بنتيجة (49-19) في مستهل مشواره في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 المقامة في الصين.
وحصد (أزرق) اليد أول نقطتين له في الدورة ليتصدر فرق المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه تايلاند والصين كما أن هذا الفوز عزز فرص التأهل للدور الثاني.
وتضم منافسات لعبة كرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية أربع مجموعات بحيث يتأهل للدور الثاني أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة.
ويتكون الدور الثاني من مجموعتين يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى قبل النهائي. (النهاية)
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