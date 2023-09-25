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منتخب يد الكويت يفوز على تايلاند (49-19) في مستهل مشواره بدورة الألعاب الآسيوية

9/25/2023 4:31:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 9 (كونا) -- حقق منتخب الكويت لكرة اليد فوزا عريضا اليوم الاثنين على نظيره التايلاندي بنتيجة (49-19) في مستهل مشواره في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 المقامة في الصين.
وحصد (أزرق) اليد أول نقطتين له في الدورة ليتصدر فرق المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه تايلاند والصين كما أن هذا الفوز عزز فرص التأهل للدور الثاني.
وتضم منافسات لعبة كرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية أربع مجموعات بحيث يتأهل للدور الثاني أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة.
ويتكون الدور الثاني من مجموعتين يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى قبل النهائي. (النهاية)

س ع د / ن و ف




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