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مصرع 16 شخصا إثر اندلاع حريق في منجم للفحم جنوبي الصين

9/25/2023 4:31:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 25 - 9 (كونا) -- اعلنت السلطات الصينية مصرع 16 شخصا إثر اندلاع حريق في منجم للفحم جنوبي البلاد مساء امس الاحد.
وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) في بيان اليوم الاثنين ان الحريق اندلع في منجم (شانجياوشو) للفحم في مدينة (بانجوان) بمقاطعة (قويتشو) جنوب غرب الصين.
واضافت ان تحقيقا أوليا يشير الى ان الأشخاص الذين لقوا مصرعهم كانوا محاصرين بعد اشتعال النيران.
واكدت الوكالة اته تم اطفاء الحريق وعادت درجات الحرارة الى المستويات الطبيعية في المنجم.
وتستمر الصين في الاعتماد بشكل كبير على الفحم لتوليد الكهرباء على الرغم من التوسع الهائل في قدرتها على توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد حسنت صناعة تعدين الفحم في البلاد ظروف السلامة للعمال في السنوات الأخيرة لكن الحوادث ما زالت قائمة.(النهاية)

م ك / م خ




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