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البرلمان العربي: اقتحامات واعتداءات الاحتلال الاسرائيلي دعوة لتفجير ساحة الصراع

9/25/2023 4:31:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 9 (كونا) -- دان البرلمان العربي اليوم الاثنين بأشد العبارات اقتحامات المستوطنين المتطرفين الاخيرة للمسجد الأقصى المبارك بقيادة المتطرف يهودا غليك والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد والمقابر الإسلامية بحماية قوات الاحتلال معتبرا انها دعوة لتفجير ساحة الصراع.
واستنكر البرلمان في بيان اقتحام قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي الشريف ومنع دخول المصلين إليه موضحا انه أمر ينتهك حرية المصلين في التوجه للمساجد وأماكن العبادة بحرية وأمان.
كما دان العدوان الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم (نور شمس) شرق مدينة (طولكرم) والذي أدى الى استشهاد شابين وتدمير البنية التحتية للمخيم وتصعيد وتيرة الاعتداءات الوحشية على المواطنين في قطاع غزة.
واعتبر البيان أن هذه الجرائم "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل" مؤكدا أن اقتحامات واعتداءات الاحتلال هي "دعوة لتأجيج دوامة العنف وتفجير ساحة الصراع.
وحمل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والتي ستؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
ودعا البرلمان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى الضغط على إسرائيل من أجل وضع حد لجرائمها وانتهاكاتها المتكررة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية لإجبارها لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وطالب بضرور الكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك واحترام حرمته واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك.
وشدد البرلمان على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين وعلى الوصاية الأردنية.
وكان عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف يهودا غليك قد قاد صباح يوم امس الاحد اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى المبارك وذلك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.(النهاية)

م ف م / ع ف ف / م خ




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