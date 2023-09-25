النيجر تقرر حظر المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات الفرنسية

النيجر تقرر حظر المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات الفرنسية
التاريخ
9/25/2023 4:31:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 25 - 9 (كونا) -- أعلنت الحكومة النيجرية اليوم الإثنين "حظر المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات الفرنسية" وذلك كرد فعل على التوتر القائم بين البلدين بعدما قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سحب السفير وقواته المتمركزة في هذا البلد.
وذكرت الحكومة في بيان نشرته وكالة سلامة الملاحة الجوية في إفريقيا أن "المجال الجوي للنيجر مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا وبينها تلك العائدة إلى أسطول الخطوط الجوية الفرنسية".
وأوضحت أن "المجال الجوي للنيجر هو واحد من أكبر المسارات الجوية المهمة للطيران العالمي وسيتسبب إغلاقه في حدوث اضطرابات وتغييرات في المسارات تجعلها تقطع مسافات إضافية تصل إلى ألف كيلومتر".
وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء أمس الأحد في مقابلة متلفزة أن "سفير فرنسا في النيجر سيعود في الساعات المقبلة إلى باريس كما سيغادر 1500 جندي في الأسابيع والأشهر المقبلة على أن يتم الانسحاب الكامل بحلول نهاية العام".
يذكر ان محكمة في النيجر أمرت في وقت سابق بطرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي من البلاد بناء على التماس مقدم من جانب المجلس العسكري الحاكم وتأييدا لقرار له بهذا الخصوص".
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا في ال27 من يوليو الماضي عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول في البلاد وذلك لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في النيجر.(النهاية)
م ر / م خ
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