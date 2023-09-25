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النيجر تقرر حظر المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات الفرنسية

9/25/2023 4:31:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 25 - 9 (كونا) -- أعلنت الحكومة النيجرية اليوم الإثنين "حظر المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات الفرنسية" وذلك كرد فعل على التوتر القائم بين البلدين بعدما قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سحب السفير وقواته المتمركزة في هذا البلد.
وذكرت الحكومة في بيان نشرته وكالة سلامة الملاحة الجوية في إفريقيا أن "المجال الجوي للنيجر مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا وبينها تلك العائدة إلى أسطول الخطوط الجوية الفرنسية".
وأوضحت أن "المجال الجوي للنيجر هو واحد من أكبر المسارات الجوية المهمة للطيران العالمي وسيتسبب إغلاقه في حدوث اضطرابات وتغييرات في المسارات تجعلها تقطع مسافات إضافية تصل إلى ألف كيلومتر".
وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء أمس الأحد في مقابلة متلفزة أن "سفير فرنسا في النيجر سيعود في الساعات المقبلة إلى باريس كما سيغادر 1500 جندي في الأسابيع والأشهر المقبلة على أن يتم الانسحاب الكامل بحلول نهاية العام".
يذكر ان محكمة في النيجر أمرت في وقت سابق بطرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي من البلاد بناء على التماس مقدم من جانب المجلس العسكري الحاكم وتأييدا لقرار له بهذا الخصوص".
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا في ال27 من يوليو الماضي عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول في البلاد وذلك لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في النيجر.(النهاية)

م ر / م خ




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