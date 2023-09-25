منتخب السلة يلتقي نظيره التايلندي بدوري الألعاب الآسيوية غدا

منتخب السلة يلتقي نظيره التايلندي بدوري الألعاب الآسيوية غدا
التاريخ
9/25/2023 4:31:07 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- يفتتح المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال يوم غد الثلاثاء، مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية، حيث سيلتقي مع المنتخب التايلاندي عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت الأردن، في صالة الألعاب الرياضية بمركز هانغتشو الأولمبي.
ويتطلع المنتخب الوطني إلى تحقيق بداية قوية وتسجيل الفوز على المنتخب التايلاندي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم كذلك منتخب البحرين والفلبين.
وتضم تشكيلة المنتخب الوطني المشاركة في الألعاب الآسيوية كلا من اللاعبين أحمد الدويري وأحمد الحمارشة ومحمد شاهر ومالك كنعان وفادي مصطفى وسامي بزيع وأشرف الهندي وهاشم عباس وفادي قرمش وأحمد حموري وجون بوهانون وجيفرسون.
وسيلتقي منتخبنا مع المنتخب البحريني يوم 28 الحالي، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء المنتخب الفلبيني يوم 30 من الشهر نفسه.
--(بترا)
خ خ/أ م/ ف ج
25/09/2023 11:08:07
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