منتخب السلة يلتقي نظيره التايلندي بدوري الألعاب الآسيوية غدا

عمان 25 أيلول (بترا)- يفتتح المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال يوم غد الثلاثاء، مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية، حيث سيلتقي مع المنتخب التايلاندي عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت الأردن، في صالة الألعاب الرياضية بمركز هانغتشو الأولمبي.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى تحقيق بداية قوية وتسجيل الفوز على المنتخب التايلاندي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم كذلك منتخب البحرين والفلبين.

وتضم تشكيلة المنتخب الوطني المشاركة في الألعاب الآسيوية كلا من اللاعبين أحمد الدويري وأحمد الحمارشة ومحمد شاهر ومالك كنعان وفادي مصطفى وسامي بزيع وأشرف الهندي وهاشم عباس وفادي قرمش وأحمد حموري وجون بوهانون وجيفرسون.

وسيلتقي منتخبنا مع المنتخب البحريني يوم 28 الحالي، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء المنتخب الفلبيني يوم 30 من الشهر نفسه.

--(بترا)

خ خ/أ م/ ف ج

25/09/2023 11:08:07

