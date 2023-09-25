الوزراء يضعون استقالاتهم أمام رئيس الوزراء تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة

الوزراء يضعون استقالاتهم أمام رئيس الوزراء تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة
التاريخ
9/25/2023 4:31:06 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول(بترا)- وضع الوزراء استقالاتهم بتصرف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم الاثنين برئاسته تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة.
--(بترا)
ف ج
25/09/2023 11:04:32
MENAFN25092023000117011021ID1107133792
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