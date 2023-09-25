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الوزراء يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل وزاري على حكومة الدكتور بشر الخصاونة (بترا)

9/25/2023 4:31:06 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


25/09/2023 10:59:07

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