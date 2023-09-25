مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة 25 أيلول (بترا) - اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة.

وأبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين عن المسار المعتاد للاقتحامات التي جاءت تلبية لدعوات من "منظمات الهيكل" المزعوم، بمناسبة "يوم الغفران". ومنذ ساعات الصباح الباكر، كثفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي من انتشار عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، ونصبت الحواجز العسكرية في البلدة القديمة، ومنعت دخول الفلسطينيين للمسجد.

وقالت دائرة أوقاف القدس في بيان إن مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية على شكل مجموعات، ضمت كل مجموعة 50 مستوطنا.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في ساحات الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات المسجد وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

ولليوم الثاني على التوالي، تواصل شرطة الاحتلال إغلاق عددا من شوارع مدينة القدس، ونصبت الحواجز في البلدة القديمة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية، حيث وضعت آليات الاحتلال الكتل الاسمنتية في شوارع رئيسة بالقدس، وفرضت إغلاقا وحصارا لتسهيل اقتحامات المستوطنين للأقصى ولساحة البراق، ضمن استغلالهم لموسم الأعياد اليهودية.

وأعلن "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم عن اقتحام مركزي للمسجد الأقصى اليوم، بمناسبة "يوم الغفران"، يتخلله إقامة الصلوات الجماعية التلمودية في المسجد الأقصى، بما يشمل محاكاة قربان الغفران، وصلوات التوبة".

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على المصلين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، ودققت في هوياتهم، ومنعت دخول الطلاب إلى مدارسهم داخل المسجد.

ورغم إجراءات الاحتلال المشددة، أدى مصلون فلسطينيون صلاة الفجر في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى.

ويواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في القدس والأقصى خلال الأيام المقبلة، لإفشال مخططات المستوطنين ومساعي التهويد المستمرة بحقه والتصدي للاقتحامات الجامعية للأقصى خلال الأعياد اليهودية التي تستمر حتى الأسبوع الأول من تشرين الأول المقبل.

وأوضحت دائرة الأوقاف أن 675 مستوطنا بينهم الحاخام يهودا غليك اقتحموا المسجد خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد.

وارتبط موسم الأعياد اليهودية بتصعيد العدوان على المسجد الأقصى، خلال هذه الفترة بزيادة عدد المقتحمين، وتعمد تنفيذ طقوسهم الاستفزازية بشكلٍ علني، مع محاولات متواصلة لتحقيق مكاسب، أبرزها النفخ في البوق، وإدخال القرابين النباتية.

--(بترا)

م ف/ ف ج

25/09/2023 09:52:30