المنتخب الوطني النسوي يبدأ تحضيراته لمواجهة منتخب هونغ كونغ

عمان 25 أيلول (بترا) - بدأ المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، استعداداً لمواجهة منتخب هونغ كونغ مرتين ودياً، خلال تشرين الأول المقبل في عمان، ضمن التحضيرات للاستحقاقات القادمة.

وأجرى المنتخب مساء أمس الأحد، أولى تدريباته على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بحضور (27) لاعبة من القائمة الأولية التي تضم 33 لاعبة، والتي أعلن عنها الجهاز الفني سابقاً، بانتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفات بالخارج تباعاً، فيما التحق المدرب حسونة الشيخ، بالجهاز الفني مساعداً للمدرب أبو هنطش.

وعبر المدرب أبو هنطش، عن ثقته بقدرات وإمكانيات اللاعبات لتحقيق التطلعات المرجوة، مؤكداً أهمية تحضيرات المنتخب خلال المرحلة المقبلة للوصول إلى مستوى الجاهزية المطلوبة، قبيل مواجهتي هونغ كونغ.

وأضاف نتطلع لإعادة المنتخب إلى المسار الصحيح وتحقيق أهدافنا من خلال مشاركاتنا بالاستحقاقات المقبلة.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره هونغ كونغ في عمان مرتين يومي 26 و 29 تشرين الأول المقبل.

وكان المنتخب أجرى يوم السبت الماضي، الفحوصات الطبية الشاملة للاعبات النشميات، بإشراف مختبرات "مدلاب"، المختبر الطبي الرسمي للاتحاد.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

25/09/2023 09:30:03