ناسا : أكبر عينة من كويكب تحط في الصحراء الأميركية

واشنطن 25 أيلول(بترا) - حطت أكبر عينة جُمعت على الإطلاق من كويكب، والأولى ضمن مهمة لوكالة ناسا، مساء الأحد ، في صحراء ولاية يوتا الأميركية، إثر عملية هبوط نهائية سريعة جدا عبر الغلاف الجوي للأرض، وذلك بعد سبع سنوات على إقلاع المركبة "أوسايرس-ريكس"، بحسب واشنطن تايمز .

وتحكمت مظلتان متتاليتان في تنظيم عملية الهبوط التي تابعها الجيش عبر أجهزة استشعار ،ما سمح للكبسولة بالوصول إلى سرعة 17 كيلومترا في الساعة المطلوبة عند هبوطها على الأرض،

ووصل فريق إلى المكان للتحقق من وضع الكبسولة، بعد نحو عشرين دقيقة من اكتمال الهبوط ،مؤكدا لناسا أنه لم يلحق بالكبسولة أي ضرر يذكر .

وقال رئيس وكالة الفضاء الأميركية بيل نلسون خلال بث مباشر لناسا "تهانينا إلى فريق أوسايرس-ريكس" ، مؤكدا أن هذه المهمة "حملت شيئا رائعا، وهو أكبر عينة من كويكب تنقل إلى الأرض بسلام ".

وشدد على أن هذه العينة من شأنها أن "تساعدنا على فهم أفضل لأنواع الكويكبات التي يمكن أن تهدد الأرض" و"بدايات نظامنا الشمسي" .

وبعد انطلاقه قبل سبع سنوات، جمع مسبار "أوسايرس-ريكس" الحجارة والغبار من الكويكب بينو في عام 2020، ليباشر بعدها رحلة العودة.

وتضم العينة نحو 250 غراماً من المواد بحسب تقديرات وكالة ناسا، ولُفت الكبسولة ووضعت في شباك رفعتها مروحية لنقلها إلى "غرفة نظيفة" مؤقتة.

ومن المقرر نقل العينة اليوم الاثنين إلى مركز جونسون للفضاء في هيوستن بولاية تكساس، حيث سيُفتح الصندوق ، في غرفة أخرى محكمة الإغلاق، في عملية ستستغرق أياما.

وتنوي ناسا عقد مؤتمر صحافي في 11 تشرين الأول للكشف عن النتائج الأولية ،وسيصار إلى الاحتفاظ بالقسم الأكبر من العينة للدراسة على يد أجيال مستقبلية.

--(بترا)

ب خ /اص / س س

25/09/2023 09:25:37