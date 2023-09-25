25 أسيرا في سجون الاحتلال من قطاع غزة يقضون أحكاما بالسجن المؤبد



غزة 25 أيلول (بترا)- قال رئيس وحدة التوثيق والدراسات في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، أن (25) أسيراً، من قطاع غزة، يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، أقدمهم الأسير ضياء الآغا، المعتقل منذ عام1993.

وأضاف فروانة، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، يعتبر الأسير "حسن سلامة"، الأعلى حكما والمعتقل منذ عام 1996، عميد أسرى القطاع، حيث كانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد أصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد (48مرة)، وكلاهما من خان يونس جنوب قطاع غزة.

--(بترا)

أ ش/أ م / س س

25/09/2023 08:51:01