25 أسيرا في سجون الاحتلال من قطاع غزة يقضون أحكاما بالسجن المؤبد

25 أسيرا في سجون الاحتلال من قطاع غزة يقضون أحكاما بالسجن المؤبد
التاريخ
9/25/2023 4:31:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 25 أيلول (بترا)- قال رئيس وحدة التوثيق والدراسات في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، أن (25) أسيراً، من قطاع غزة، يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، أقدمهم الأسير ضياء الآغا، المعتقل منذ عام1993.
وأضاف فروانة، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، يعتبر الأسير "حسن سلامة"، الأعلى حكما والمعتقل منذ عام 1996، عميد أسرى القطاع، حيث كانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد أصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد (48مرة)، وكلاهما من خان يونس جنوب قطاع غزة.
--(بترا)
أ ش/أ م / س س
25/09/2023 08:51:01
MENAFN25092023000117011021ID1107133787
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