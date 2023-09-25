أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بشح الإمدادات

عمان 25 أيلول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع تركيز المستثمرين على توقعات نقص الإمدادات بعد أن أصدرت موسكو حظرا مؤقتًا على صادرات الوقود وسط استمرار حالة القلق من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ما قد يضعف الطلب.

ووفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 93.75 دولار للبرميل، في حين واصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، حيث تم تداولها عند 90.53 دولار للبرميل بارتفاع 50 سنتا أو 0.6 بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي، حظرت موسكو مؤقتا صادرات البنزين و الديزل إلى معظم الدول من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، ما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات وخاصة زيت التدفئة مع قرب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

25/09/2023 08:49:27