أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بشح الإمدادات

أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بشح الإمدادات
التاريخ
9/25/2023 4:30:59 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع تركيز المستثمرين على توقعات نقص الإمدادات بعد أن أصدرت موسكو حظرا مؤقتًا على صادرات الوقود وسط استمرار حالة القلق من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ما قد يضعف الطلب.
ووفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 93.75 دولار للبرميل، في حين واصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، حيث تم تداولها عند 90.53 دولار للبرميل بارتفاع 50 سنتا أو 0.6 بالمئة.
وفي الأسبوع الماضي، حظرت موسكو مؤقتا صادرات البنزين و الديزل إلى معظم الدول من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، ما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات وخاصة زيت التدفئة مع قرب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
25/09/2023 08:49:27
MENAFN25092023000117011021ID1107133786
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