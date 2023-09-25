مرفق البيئة العالمي يعقد ورشة عمل متخصصة في الأردن

مرفق البيئة العالمي يعقد ورشة عمل متخصصة في الأردن
التاريخ
9/25/2023 4:30:58 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- نظم مرفق البيئة العالمي (GEF) في عمان، ورشة عمل متخصصة تهدف إلى تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين ضباط الارتباط الوطنيين في الدول الأعضاء في المرفق عن منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا.
وبحسب بيان صحفي لوزارة التخطيط اليوم الاثنين، أكد أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، في الكلمة الافتتاحية للورشة، أهمية المرفق في دعم المبادرات التي من شأنها التخفيف من آثار التغير المناخي التي بدأت آثاره المدمرة تظهر بشكل كبير على المنطقة، وأهمية التشارك والتكامل في العمل المناخي بين أعضاء المرفق.
وقد تم تأسيس مرفق البيئة العالمي عام 1991، للمساهمة في حماية البيئة العالمية وتعزيز التنمية المستدامة، ويضم 183 بلداً منها الأردن، وذلك إضافة إلى القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الدولية.
--(بترا)
و ر /أ م / س س
25/09/2023 08:46:57
MENAFN25092023000117011021ID1107133785
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