مرفق البيئة العالمي يعقد ورشة عمل متخصصة في الأردن

عمان 25 أيلول (بترا)- نظم مرفق البيئة العالمي (GEF) في عمان، ورشة عمل متخصصة تهدف إلى تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين ضباط الارتباط الوطنيين في الدول الأعضاء في المرفق عن منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا.

وبحسب بيان صحفي لوزارة التخطيط اليوم الاثنين، أكد أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، في الكلمة الافتتاحية للورشة، أهمية المرفق في دعم المبادرات التي من شأنها التخفيف من آثار التغير المناخي التي بدأت آثاره المدمرة تظهر بشكل كبير على المنطقة، وأهمية التشارك والتكامل في العمل المناخي بين أعضاء المرفق.

وقد تم تأسيس مرفق البيئة العالمي عام 1991، للمساهمة في حماية البيئة العالمية وتعزيز التنمية المستدامة، ويضم 183 بلداً منها الأردن، وذلك إضافة إلى القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الدولية.

--(بترا)

و ر /أ م / س س

25/09/2023 08:46:57