استشهاد شاب متأثرا بجراحه التي أصيب بها شرق غزة

استشهاد شاب متأثرا بجراحه التي أصيب بها شرق غزة
التاريخ
9/25/2023 4:30:57 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 25 أيلول( بترا)-امجد الشوا_ استشهد شاب فلسطيني في ساعة مبكرة، من فجر اليوم الاثنين، متأثرا بجراحه التي أصيب جراء انفجار قبل اكثر من أسبوع خلال تظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.
وقالت وزارة الصحة،في قطاع غزة، في تصريح صحفي ان الشاب مجدي إيهاب غباين( 18 عاما) ارتقى متأثرا بجراحه الذي أصيب بها مساء الثالث عشر من أيلول الحالي، شرق غزة.
--(بترا)
أ ش /اص / س س
25/09/2023 07:55:49
MENAFN25092023000117011021ID1107133784
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