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أجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق حتى الخميس

9/25/2023 4:30:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)-تكون الأجواء اليوم الاثنين، خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 18 وفي مرتفعات الشراة 28 - 16، وفي مناطق البادية 37 - 21، وفي مناطق السهول 32 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 26، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 38 - 26 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/اص / س س
25/09/2023 07:53:09

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