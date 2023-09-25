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عرض مسلسل Loki فى مهرجان لندن السينمائى قبل عرضه الرسمى

9/25/2023 4:30:26 AM
(MENAFN- Youm7) سيتم عرض الموسم الثاني من مسلسل Loki في مهرجان لندن السينمائي BFI الشهر المقبل، وذلك قبل إصداره على ديزنى + في 5 أكتوبر، حيث سيتم عرض الحلقتين الأوليين من مسلسل مارفل يوم الأربعاء 4 أكتوبر في المهرجان مع تقديمة من المخرج Dan DeLeeuw والمنتج التنفيذي Kevin R Wright.

ستكون تذاكر الحدث، المجانية، متاحة اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا بتوقيت جرينتش يوم الاثنين 25 سبتمبر الجارى،
ويقام مهرجان لندن السينمائي في الفترة من 4 إلى 15 أكتوبر المقبل.




Loki

وذلك بعد أن قررت منصة ديزنى بلس، تغيير موعد طرح أولى حلقات الموسم الثانى من مسلسل Loki، من 6 إلى 5 أكتوبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، ولم تكشف المنصة عن سبب تغيير طرح الحلقات الجديدة.

وفقًا لتقرير فاريتي، سيشهد الموسم الثاني من Loki عودة الشخصيات الرئيسية
بقيادة توم هيدلستون وأوين ويلسون، ومن المقرر أيضًا أن يظهر النجم Ke Huy Quan الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم
Everything Everywhere All At Once، في الموسم الثاني من Loki، على الرغم من أن التفاصيل المحيطة بدوره لا تزال غير معروفة حتى الان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وكانت قد أعلنت شركتا مارفل وديزنى بدء تصوير الموسم الثانى من Loki بدأ تصوير وإنتاج الموسم الثانى من العمل فى 6 يونيو من العام الماضى 2022 بـ
لندن، ومن المتوقع أن يشهد الموسم الثانى من Loki عودة توم هيدلستون، وعلى الرغم من عدم تأكيد ذلك، فمن المتوقع أن تستعيد صوفيا دي مارتينو دورها كسيلفي.



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