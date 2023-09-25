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عمل سائق تاكسى وكومبارس ومساعد مخرج قبل الشهرة.. ذكرى رحيل خالد صالح

9/25/2023 4:30:26 AM
(MENAFN- Youm7) تحل اليوم الإثنين 25 سبتمبر الذكرى التاسعة لوفاة الفنان الكبير خالد صالح، ذلك الفنان الذى رحل بجسده ولكن ما زال يعيش في وجدان الجميع بأعماله المتميزة وأدواره البارعة، خالد صالح بدأ حياته من خلال مسرح كلية الحقوق والتي تخرج منها عام 1987.

ليفاجأ بصعوبة الحياة العملية وأنها مظلمة وليست كما تخيلها حيث إنه ولد يتيمًا ولذلك عمل سائق تاكسى في بداية مشواره ثم عمل مع شقيقه في مصنع حلوى ولكنه لم يستمر فيه ليسافر إلى الخليج، يعود بعدها بقترة قصيرة ليعمل أدوار كومبارس في المسرح من خلال المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان يقوم بدور شخص يمر في خلفية المسرح أثناء حديث الأبطال من دون أن يتحدث،
ثم عمل في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية كمساعد مخرج لكنه كافح حيث كان يمتلك حلمًا يبحث عنه رغم صعوبة المشوار وهو التمثيل.





خالد صالح

وكانت
أول أفلامه كان فيلم جمال عبد الناصر، عام 1996، جسد فيه دور رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية صلاح نصر. وشارك في أول مسلسل له عام 1999، وجسد فيه دور مأمون الشناوي في مسلسل أم كلثوم (مسلسل). قام بالأداء الصوتي في النسخة المدبلجة من فيلم "نيمو"، الحاصل على جائزة أوسكار لأفضل فيلم صور متحركة، عام 2003.

من أهم أعماله السينمائية تيتو وعمارة يعقوبيان والريس عمر حرب وأيضا عرض له في رمضان 2007 مسلسل سلطان الغرام وفي رمضان 2008 مسلسل بعد الفراق وهما بطولة مطلقة له وأيضا في صيف 2007 فيلم أحلام حقيقية وفيلم (هي فوضى) إخراج يوسف شاهين وخالد يوسف


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