Monday, 25 September 2023 01:16 GMT

ذكرى رحيل صلاح السقا رائد فن تحريك العرائس الـ 13

9/25/2023 4:30:25 AM
(MENAFN- Youm7) تحل اليوم الإثنين، ذكرى وفاة المخرج صلاح السقا ، حيث رحل في 25 سبتمبر، ويعد رائد فن تحريك العرائس، ويعد واحدًا ممن أسهم فى إنشاء مسارح العرائس ببعض الدول العربية.

ولد محمد صلاح الدين عبد العزيز السقا الشهير بـ"صلاح السقا" فى الدقهلية 11 مارس وتخرج حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس وعمل بالمحاماة.

ثم التحق بدورة تدريبية لتعليم فن العرائس على يد الخبير سيرجى أورازوف، الأب الروحى لفنانى العرائس فى العالم، وسافر بعدها إلى رومانيا ليحصل من هناك على دبلوم الإخراج المسرحى وتخصص فن العرائس، ثم عاد إلى مصر ليحصل على ماجستير من معهد السينما قسم إخراج عام 1969.

قدم العديد من الأعمال الفنية وهى "حلم الوزير سعدون"، "حسن الصياد"، "الأطفال يدخلون البرلمان"، "خرج ولم يعد". ثم قدم أهم العروض المسرحية على الإطلاق وهو "الليلة الكبيرة" كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين، وألحان الشيخ سيد مكاوى، و أخرج السقا عروضا منها مقالب صحصح وتابعه دندش، من أشعار الشاعر عبد الرحمن الأبنودى، "أبو على" تأليف الشاعر سيد حجاب، و"عودة الشاطر حسن"، "عقلة الصباع"، "الديك العجيب"، تأليف إيهاب شاكر، وحوار صلاح جاهين، "حكاية سقا" تأليف سمير عبد الباقى.

تولى العديد من المناصب الإدارية فى المسرح حيث تولى رئاسة البيت الفنى للمسرح من الفترة ، كما تولى رئاسة المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وكان وكيل أول وزارة الثقافة بالإضافة إلى ذلك كان عضو الهيئة العالمية لفنون ومسارح العرائس




MENAFN25092023000132011024ID1107133780

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث