ذكرى رحيل صلاح السقا رائد فن تحريك العرائس الـ 13

ولد محمد صلاح الدين عبد العزيز السقا الشهير بـ"صلاح السقا" فى الدقهلية 11 مارس وتخرج حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس وعمل بالمحاماة.

ثم التحق بدورة تدريبية لتعليم فن العرائس على يد الخبير سيرجى أورازوف، الأب الروحى لفنانى العرائس فى العالم، وسافر بعدها إلى رومانيا ليحصل من هناك على دبلوم الإخراج المسرحى وتخصص فن العرائس، ثم عاد إلى مصر ليحصل على ماجستير من معهد السينما قسم إخراج عام 1969.

قدم العديد من الأعمال الفنية وهى "حلم الوزير سعدون"، "حسن الصياد"، "الأطفال يدخلون البرلمان"، "خرج ولم يعد". ثم قدم أهم العروض المسرحية على الإطلاق وهو "الليلة الكبيرة" كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين، وألحان الشيخ سيد مكاوى، و أخرج السقا عروضا منها مقالب صحصح وتابعه دندش، من أشعار الشاعر عبد الرحمن الأبنودى، "أبو على" تأليف الشاعر سيد حجاب، و"عودة الشاطر حسن"، "عقلة الصباع"، "الديك العجيب"، تأليف إيهاب شاكر، وحوار صلاح جاهين، "حكاية سقا" تأليف سمير عبد الباقى.

تولى العديد من المناصب الإدارية فى المسرح حيث تولى رئاسة البيت الفنى للمسرح من الفترة ، كما تولى رئاسة المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وكان وكيل أول وزارة الثقافة بالإضافة إلى ذلك كان عضو الهيئة العالمية لفنون ومسارح العرائس







